Электродепо для БКЛ и Сокольнической линии метро построят в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Электродепо "Аминьевское" для Большой кольцевой линии и депо для обслуживания Сокольнической линии столичного метрополитена в Новой Москве начнут строить в 2021 году, сообщил в четверг журналистам руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Увеличение протяженности метрополитена, конечно, предполагает строительство электродепо, потому что для обслуживания подвижного состава они очень необходимы. На следующий год мы планируем начать строительство электродепо "Аминьевское". Это депо будет обслуживать БКЛ. Также мы планируем приступить к строительству электродепо для обслуживания Сокольнической линии на территории Новой Москвы", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что строительство двух электродепо планируется завершить в 2023 году. "При необходимости, если ускоренно будут строятся и вводится линии, то также будем ускорять строительство электродепо", - уточнил Загрутдинов.

Строительство БКЛ столичной подземки является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина составит порядка 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры - первый (станции внутри Кольца) и второй (сама Кольцевая линия).