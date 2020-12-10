Десять спортивных объектов планируют построить в Москве в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Десять спортивных объектов общей площадью более 90 тыс. кв. м введут в эксплуатацию в Москве в 2021 году. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Мы продолжаем строительство спортивных объектов. На следующий год планируется к вводу порядка 10 объектов общей площадью более 90 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию Международный центр самбо и бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники" и ФОК для центра спорта и образования "Самбо-70", а также на территории Воробьевых гор планируется завершить строительство большого спортивного кластера.