Движение транспорта ограничат на севере Москвы с 11 по 23 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат на ряде улиц на севере Москвы с 11 по 23 декабря в связи с закрытием участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы.

"Для запуска северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошевская" до станции "Карамышевская" с 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" - "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет. На время закрытия участка будут запущены компенсационные маршруты автобусов. Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров, с 11 по 23 декабря на севере Москвы ограничат движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проезда автобусов будут выделены полосы для городского транспорта общей протяженностью порядка 9,5 км на Хорошевском шоссе, улице Маргелова, Проектируемом проезде № 6161, улице Авиаконструктора Сухого от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого проезда № 6161, 1-м Ходынском проезде от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, Ходынском бульваре от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда, улице Авиаконструктора Микояна от д. 39с3 по Ленинградскому проспекту до Ходынского бульвара, улице Авиаконструктора Сухого от д. 1с1 до улицы Авиаконструктора Микояна.

В пресс-службе уточнили, что проезд по полосам для городского общественного транспорта будет запрещен для такси.

Кроме того, на личном авто нельзя будет проехать по ряду дорог, среди которых проезд к домам 70к1, 68, 41кГ и 39к1 по Хорошевскому шоссе, левый поворот и разворот с проспекта Маршала Жукова на 3-й Силикатный проезд, развороты в оба направления на Хорошевском шоссе в районе улицы 5-я Магистральная и в районе дома 15, левый поворот и разворот с Хорошевского шоссе на улицу Маргелова, проезд с 2-го Хорошевского проезда на улицу Маргелова, левый поворот с 2-го Хорошевского проезда на Хорошевское шоссе, повороты с улицы Маргелова на улицу Бориса Петровского, левый поворот с улицы Авиаконструктора Микояна на Ходынский бульвар.

Также на ряде улиц будет запрещена парковка.