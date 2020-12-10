В Москве за 10 лет построили почти 1 тыс. км дорог

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 1 тыс. км дорог построили и ввели в эксплуатацию в Москве за 10 лет. Об этом сообщил журналистам в четверг в рамках Московского урбанфорума заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Дорожное строительство было одной из главных тем работы мэра Москвы, начиная с первых дней его работы в этой должности. Была объявлена большая программа реконструкции и развития улично-дорожной сети. Мы за предыдущие 10 лет построили около 1 тыс. км новых дорог - это более 15 вылетных магистралей в городе были полностью реконструированы, было построено и реконструировано 17 крупных развязок в предыдущие годы, было построено более 300 крупных искусственных сооружений, то есть путепроводов и эстакад в составе крупных объектов, и масса объектов меньшего масштаба", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что фактически за эти годы в городе было построено более 10% улично-дорожной сети, существовавшей к 2011 году, при ежегодном вводе в эксплуатацию порядка 100 км новых дорог.

"В этом году план был 82 км, мы его уже превысили - 104 км уже ввели в эксплуатацию. Из крупных объектов мы готовим к запуску развязку на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе: буквально в течение нескольких дней подготовим необходимые документы, чтобы запустить движение по этому объекту, который будет восемнадцатым к тем развязкам, которые уже построили. <...> Также в этом году мы построили практически новый проспект, новую вылетную магистраль - проспект Дорохова от Третьего транспортного кольца до МКАД, успешно его запустили. Большой задачей в ближайшие три года у нас стоит завершение строительства объектов хордовых значений - соединение районов города на удаленных рубежах от центра, Третьего транспортного кольца и МКАД", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в ближайшие три года в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию 280-290 км дорог, около 230 крупных искусственных сооружений, порядка 55 внеурочных пешеходных переходов. "Ударными темпами мы эту работу выполняли, в таком же режиме продолжим строительство этих объектов. Несмотря на рост количества автомобилей на 250-300 тыс. в год, у нас общая интенсивность движения не выросла, и Москва ушла из [числа] лидеров по пробкам, то есть наши усилия были не напрасны", - сказал заммэра.