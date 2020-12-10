Пожарные в Москве спасли замерзшего енота, два дня просидевшего на дереве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московские пожарные спасли замерзшего енота, просидевшего на ветке дерева два дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Жители поселка Северный заметили на дереве на высоте третьего этажа енота и пытались своими силами снять его, но не смогли. После этого они вызвали на помощь спасателей. На помощь зверьку прибыли пожарные 34 пожарно-спасательной части, которые возвращались с выезда и заметили скопление людей. Чтобы спасти замерзшего енота, пожарным пришлось установить трехколенную лестницу.

"Животное просидело на дереве почти двое суток, сильно замерзло и было напугано, видимо поэтому особого сопротивления [енот] и не оказывал. Мы попытались приблизиться к нему, но он находился достаточно далеко, поэтому было принято решение растянуть под деревом сетку и с помощью специального оборудования столкнуть животное вниз", - цитирует главк пожарных 34 пожарно-спасательной части.

В итоге енот зацепился за палку и был успешно спущен на землю. После этого он сразу сбежал с места спасения.