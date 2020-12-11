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Переменная облачность, гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 11 декабря

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и до минус шести градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит четыре-шесть градусов мороза. В ночь на субботу она может опуститься до минус 13 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус трех-восьми градусов. В ночь на субботу столбики термометров в Московской области могут опуститься до отметки минус 16 градусов.

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