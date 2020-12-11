Более 200 тыс. человек получили паспорт гражданина РФ в центрах госуслуг Москвы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты центров госуслуг Москвы с начала 2020 года выдали более 200 тыс. горожан паспорт гражданина России, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе центров "Мои документы".

"Более 200 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации получили жители в центрах госуслуг за первые 11 месяцев 2020 года, а в прошлом году этой услугой воспользовались более 270 тыс. человек. Кроме того, более 46 тыс. горожан обратились во флагманские офисы "Мои документы" для регистрации транспортных средств. Одной из самых востребованных государственных услуг традиционно остается регистрация по месту жительства или по месту пребывания в столице", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в центрах госуслуг москвичи могут подать заявление для оформления паспорта гражданина РФ при достижении 14, 20 и 45 лет, а также при смене персональных данных. Сделать это можно в любом удобном офисе Москвы.

"А вот чтобы оформить регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в столице и встать на миграционный учет, необходимо обратиться в центр "Мои документы" по месту нахождения жилого помещения. Специалисты по предоставлению услуг помогут получить полис обязательного медицинского страхования, зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, а также обменять или получить дубликат СНИЛС, встать на учет в налоговом органе или повторно получить свидетельство о постановке на учет (ИНН). Услуги доступны по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации", - пояснил собеседник агентства.

Также центры госуслуг помогают в важных вопросах и автолюбителям. В любом офисе специалисты примут документы на замену российского национального водительского удостоверения в случае истечения срока его действия, утраты, смены персональных данных, а также оформят водительское удостоверение международного образца. Во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО можно получить эту услугу в день обращения.

Районные центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы "Мои документы" и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. В офисах продолжают действовать масочно-перчаточный режим и термометрия на входе. Заявителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.