Цикл онлайн-мероприятий "Космос по выходным" запустят на ВДНХ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центр "Космонавтики и авиации" на ВДНХ запустит с 13 декабря цикл онлайн-встреч "Космос по выходным". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Лекции будут идти по выходным до конца февраля. Зрители первых выпусков узнают, к примеру, как отбирают в отряд космонавтов, и чем астероиды отличаются от комет", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Первая лекция "Малые тела Солнечной системы" состоится 13 декабря в 16:00. Ее посвятят строению астероидов и комет. Слушателям расскажут, что такое метеорный поток, кто присваивает имена небесным телам, и чем метеор отличается от метеороида и метеорита. Занятие проведет Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

"Следующая лекция запланирована на 16:00 20 декабря. На ней пойдет речь об отборе в отряды космонавтов. Например, о том, какие требования предъявляют к кандидатам, и к чему нужно быть готовым всем желающим покорить космос. Своим опытом поделится сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник. После трансляции зрители смогут задать лектору свои вопросы. Сделать это можно будет на платформе Zoom, предварительно зарегистрировавшись по ссылке", - говорится в сообщении.

Кроме того, 27 декабря в 16:00 пользователей ждет онлайн-встреча с космонавтами. Ее модератором выступит летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин, а гостем станет его коллега Герой СССР Виктор Афанасьев. Они расскажут зрителям, сколько раз на орбите космонавты обычно встречают Новый год, какие традиции поддерживают в невесомости, что входит в новогоднее меню и многое другое. Задать вопросы спикерам можно до 15 декабря в комментариях под постом с анонсом встречи на страницах ВДНХ в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники".