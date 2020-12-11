"Бизнес-уик-энд" для юных предпринимателей проведут в Москве онлайн

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бесплатные образовательные программы проекта "Бизнес-уик-энд" пройдут в Москве для юных предпринимателей с 14 декабря по 14 февраля, об этом сообщает портал mos.ru.

"Бесплатные образовательные курсы и тренинги по основам ведения бизнеса в пятом сезоне проекта "Бизнес-уик-энд" пройдут онлайн. Они рассчитаны на молодых людей в возрасте от 16 до 27 лет, которые планируют заниматься предпринимательством," - рассказали на портале.

Бизнес для поколения Z

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией обучение проводят в режиме онлайн. Всего предусмотрено три этапа: вводный видеоурок для новичков, курс "Преакселератор" для тех, кто хочет создать бизнес-модель компании, а также продвинутый курс "Акселератор", помогающий развить собственное дело.

К "Преакселератору" смогут присоединиться те, кто прослушал вводную лекцию или уже имеет опыт создания стартапов. В программу входят лекции, мастер-классы и групповые онлайн-встречи с наставниками. Они научат создавать бизнес-модель компании, например, разрабатывать узнаваемый бренд, находить рынки сбыта и источники финансирования. Обучение пройдет в два потока слушателей, первый - с 14 декабря по 7 февраля, второй - с 21 декабря по 14 февраля. В каждом потоке могут быть не более 250 человек.

Второй этап - это "Преакселератор", к которому смогут присоединиться те, кто прослушал вводную лекцию или уже имеет опыт создания стартапов. В программу входят лекции, мастер-классы и групповые онлайн-встречи с наставниками. Они научат создавать бизнес-модель компании, например разрабатывать узнаваемый бренд, находить рынки сбыта и источники финансирования.

Принять участие в "Акселераторе" (третий этап обучения) будет возможность у 400 выпускников "Преакселератора". На занятиях им расскажут, как получать прибыль и где искать новых клиентов, раскроют секреты ведения переговоров с партнерами и инвесторами.

В новом сезоне проекта "Бизнес-уик-энд" своим опытом поделятся бизнес-тренеры и основатели успешных стартап-проектов, а также HR-специалисты и другие эксперты рынка. Слушатели курсов получат сертификаты о прохождении каждого из этапов.

"Бизнес-уик-энд" - бесплатный проект по обучению старшеклассников, студентов колледжей и вузов основам ведения бизнеса, реализуемый под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. С момента запуска проекта в 2018 году курсы прослушали более 70 тысяч человек. Регистрация открыта до 21 декабря.