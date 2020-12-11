В "Москвариуме" на ВДНХ появились японские бычьи акулы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Японские бычьи акулы появились в "Москвариуме" на ВДНХ. Они уже прошли процесс адаптации и теперь живут в бассейне № 58 "Скаты и акулы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Интернет-пользователи смогут увидеть новых обитателей "Москвариума" 12 декабря. Трансляция познавательной лекции будет доступна с 12:00 на YouTube-канале и официальных страницах центра в социальных сетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте". Молодых самца и самку привезли специально для экспозиции морских хищников океанариума", - говорится в сообщении.

Эти рыбы стали 11-м видом акул, представленным в экспозиции океанариума. Длина тела каждого из хищников составляет порядка 80 см. По оценкам ихтиологов, им около пяти лет.

"Японские бычьи акулы в дикой природе ведут скрытный образ жизни, прячась в камнях. А у наших зрителей есть уникальная возможность понаблюдать за их повадками. Это удивительные рыбы, популяцию которых мы хотим не только сохранить, но и приумножить. В "Москвариуме" для их жизни и будущего выведения потомства созданы все необходимые условия", - приводятся в сообщении слова руководителя биологической службы "Москвариума" на ВДНХ Ирины Мейнцер.

Температуру в бассейне постоянно поддерживают на уровне 24-25 градусов, а состав воды максимально приближен к естественным условиям обитания хищников. Кроме того, акул регулярно балуют любимыми лакомствами - креветками и лангустинами.