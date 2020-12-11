Москва представила свои турпроекты на цифровом роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии состоялось накануне в онлайн-формате, на нем Москва представила свои туристические проекты. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Москва продолжает программы международного сотрудничества, в том числе в сфере туризма. В цифровом роуд-шоу для компаний из Юго-Восточной Азии приняли участие 25 столичных туроператоров и отелей. В сумме они провели больше 900 онлайн-встреч с иностранными партнерами" - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе добавили, что мероприятие открылось презентацией туристических возможностей Москвы. Участникам рассказали о достопримечательностях, отелях, общественных пространствах, гастрономических центрах и другой инфраструктуре города. Также зарубежным компаниям представили проекты комитета по туризму с англоязычным контентом: медиаплатформа #Москвастобой и портал Discover Moscow, включая его новую образовательную площадку, которая знакомит с туристическим потенциалом столицы в формате онлайн-курсов.

"Как часть цифровой инфраструктуры Москвы на роуд-шоу был презентован туристический сервис Russpass. Это современный онлайн-помощник, позволяющий туристам упростить все организационные вопросы. В одном месте пользователь может выбрать готовый тур или спланировать собственный маршрут путешествия по России и, в частности по Москве, купить билеты на самолет и поезд, на экскурсии, в музеи и театры", - говорится в сообщении.

Сейчас доступны русская и английская версии сайта. Готовятся к запуску версии на других языках, среди которых корейский, немецкий, испанский и французский.

"До конца года Москва организует еще одно цифровое роуд-шоу - для туркомпаний из Индии. Оно пройдет с 15 по 18 декабря", - заключается в материале.