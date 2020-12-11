Около 800 тыс. деревьев высадили в Москве за девять лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Порядка 800 тыс. деревьев и более 8,5 млн кустарников было высажено в Москве за последние девять лет. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"С 2011 года в Москве в рамках городских программ высадили порядка 800 тыс. деревьев и более 8,5 млн кустарников", - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что программа городского озеленения "Миллион деревьев" стартовала в 2013 году. За этот период высажено порядка 130 тыс. деревьев и 4 млн кустарников, озеленено более 27 тыс. дворовых территорий.