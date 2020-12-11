{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 800 тыс. деревьев высадили в Москве за девять лет

Также с 2011 года в рамках городских программ высадили более 8,5 млн кустарников

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Порядка 800 тыс. деревьев и более 8,5 млн кустарников было высажено в Москве за последние девять лет. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"С 2011 года в Москве в рамках городских программ высадили порядка 800 тыс. деревьев и более 8,5 млн кустарников", - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что программа городского озеленения "Миллион деревьев" стартовала в 2013 году. За этот период высажено порядка 130 тыс. деревьев и 4 млн кустарников, озеленено более 27 тыс. дворовых территорий.

Теги
Россия
Фрагменты старинной посуды нашли при реставрации кинотеатра "Художественный" в Москве
Большинство найденных фрагментов датировано XVII-XVIII веками, но есть и осколки керамики XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков
Читать полностью