Восемь особо охраняемых природных территорий появятся в Москве в 2021 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Восемь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) планируют создать на территории Москвы в следующем году. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"В 2021 году на территории Москвы планируется образовать восемь особо охраняемых природных территорий - три ландшафтных заказника, один заповедный участок, два природных заказника, два памятника природы общей площадью 280 га", - сказал Кульбачевский.

Он напомнил, что на сегодняшний день в столице находятся 136 особо охраняемых природных территорий, из них 26 были образованы в этом году. В частности, самой крупной ООПТ этого года стал комплексный заказник "Зеленоградский". Его площадь составляет 939,7 га и занимает более трети всего Зеленоградского административного округа. Кроме того, в 2020 году были увеличены площади четырех природно-исторических парков и двух ландшафтных заказников.

"В следующем году на создание и благоустройство парков и озеленение планируется выделить 2,3 млрд рублей; 14,1 млрд рублей в проекте бюджета выделено на охрану окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе", - добавил Кульбачевский.