Выбросы загрязняющих веществ от объектов энергетики Москвы снизились на 11% за 10 лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Модернизация предприятий энергетического комплекса Москвы и внедрение парогазовых установок поспособствовали сокращению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов энергетики на 11% с 2010 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Ведется модернизация предприятий энергетического комплекса. За счет внедрение парогазовых установок, мер по экономии энергии, модернизации предприятий выбросы загрязняющих веществ от объектов энергетики снизились с 2010 года на 11%", - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что еще в Москве снижаются промышленные выбросы в атмосферный воздух. Так, комплексная масштабная программа по модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которая была начата в 2011 году, позволила снизить средние концентрации сероводорода в два раза. Позитивные результаты наблюдаются и в области снижения загрязнения воздуха от автотранспорта. Кроме этого, в 2020 году среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, не превышали установленных гигиенических нормативов.

Помимо этого, он добавил, что с 2012 года в Москве ведется реконструкция очистных сооружений "Мосводоканала". "Благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений с 2010 года отмечено снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 6,7 раз. На Люберецких очистных сооружениях также "Мосводоканала" также отмечен экологический эффект", - уточнил Кульбачевский.

Также он сказал, что в 2020 году сохраняется тренд на улучшение состояния городских почв. Так, 95,7% обследованных территорий по содержанию комплекса тяжелых металлов относятся к допустимой (слабой) категории загрязнения, а содержание нефтепродуктов в почве вновь обновило минимальное значение за всю историю наблюдений с 2005 года, сейчас оно составляет 95 мг/кг. Более того, отмечается снижение уровня загрязнения водных объектов нефтепродуктами и металлами почти вдвое за десять лет.