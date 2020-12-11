Фрагменты старинной посуды нашли при реставрации кинотеатра "Художественный" в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Археологические находки, датированные XVI-XVII веками, нашли археологи во время реставрационных работ в кинотеатре "Художественный" в Москве. Среди старинных артефактов оказались и хорошо сохранившиеся стеклянные изделия конца XIX - начала XX века, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Это осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделия из стекла. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII-XVIII веками, но есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков. В частности, обнаружены фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, принадлежавших семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова", - говорится в сообщении.

Также среди археологических находок были баночки для помад, фаянсовая статуэтка, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера. Это первое в России частное предприятие по производству фарфора.

"Все обнаруженные во время реставрации кинотеатра стеклянные изделия датированы концом XIX - началом XX века. Это разного размера бутылки, в том числе фляги и штофы (особая четырехгранная бутылка с коротким горлом, которая использовалась для хранения и подачи спиртных напитков), чернильницы, аптечные пузырьки, пробирки, флаконы, рюмки и бокалы", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Глава Мосгорнаследия добавил, что такие находки помогают понять жизнь и быт москвичей в прошлых столетиях. Сейчас их изучают, описывают и реставрируют. В будущем они пополнят коллекции столичных музеев.

Комплексная реставрация кинотеатра "Художественный" (Арбатская площадь, дом 14) завершена. Были отреставрированы подлинные сохранившиеся фермы (система стержней и креплений), которым 110 лет. По архивным чертежам восстановлен исторический витраж в фойе, утраченный в 1990-е годы. Также сохранены и отреставрированы часть кессонного потолка (многоуровневая система, состоящая из впадин, ячеек и балок) и подлинные ступени левой лестницы, ведущей на балкон. Здание кинотеатра было построено в 1909 году по заказу московского предпринимателя Роберта Альберта Брокша.