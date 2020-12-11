Завод "Р-Фарм" в Москве за месяц сможет выпускать около 10 млн доз вакцины от COVID-19

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", после выхода на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения производства.

Создание завода для выпуска вакцины "Спутник V" является совместным проектом правительства Москвы и одного из лидеров российского фармацевтического рынка - компании "Р-Фарм". В производство будет инвестировано 10 млрд рублей.

"Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19. В ближайшие недели в технополисе "Москва" будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации. Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 млн единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России", - сказал Собянин.

Он добавил, что в кратчайшие сроки силами городских служб производственный корпус был обеспечен энергетическими мощностями и другими необходимыми коммуникациями. Была оказана помощь в перебазировании арендаторов, которые ранее занимали часть помещений будущего завода. Проведен монтаж "чистых" комнат. Закупку оборудования для завода осуществляет компания "Р-Фарм".

"Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель", - добавил мэр.

О заводе и компании

Площадь нового завода составит 27 тыс. кв. м, 70% займут "чистые" помещения. На предприятии будет создано порядка 500 рабочих мест. Производственный процесс полного цикла будет включать четыре этапа.

Владелец завода - компания "Р-Фарм" - является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. Основные направления деятельности: производство готовых лекарственных форм, фармацевтических субстанций, исследование и разработка препаратов и технологий. В портфеле компании имеются онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные препараты, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза и сахарного диабета.

Департамент здравоохранения Москвы сотрудничает с "Р-Фарм" с 2008 года. Предприятие поставляет городу лекарственные препараты, применяемые в онкологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психоневрологической практике.

Для размещения производства правительство Москвы предложило одну из лучших производственных площадок Москвы - ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках. Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируется произвести в ОЭЗ "Технополис "Москва" в январе 2021 года.

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