Московские команды впервые примут участие во всероссийском конкурсе гибридных автомобилей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московские команды впервые будут участвовать во всероссийском конкурсе гибридных автомобилей "Первый элемент". Сначала пройдет региональное состязание для отбора тех, кто представит Москву на федеральном уровне, сообщила в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Московские команды впервые будут участвовать в конкурсе "Первый элемент". Основной задачей регионального соревнования является не только отбор лучших команд, но и создание экосистемы дополнительного образования школьников и студентов. Это позволит привлечь молодых людей в единую инновационную среду и помочь им в совершенствовании компетенций по направлениям национальной технологической инициативы", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба.

К участию в московском чемпионате заявлено 14 команд, в состав которых входят два пилота, механик, инженер и дизайнер. Среди них студенты колледжей, слушатели детских технопарков и члены регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии и флоту". Организатором чемпионата Москвы выступает АНО "Развитие человеческого капитала" департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, а партнером - разработчик электрохимических решений для энергетики "Инэнерджи".

Финал в столице пройдет в феврале 2021 года, а финал всероссийского конкурса "Первый элемент" - в марте. К этому времени командам нужно разработать стратегию использования гибридной системы на топливном элементе, отточить мастерство вождения и разработать дизайн автомобиля. Первые занятия будут посвящены альтернативным источникам энергии.

"Первый элемент" - это всероссийский конкурс гибридных автомобилей на топливном элементе масштабом 1:10, которые встречаются для шестичасового заезда на треке. Состязание проводится с 2018 года. В качестве награды в конкурсе победители получают финансовую поддержку для участия в международном финале Horizon Hydrogen Grand Prix, а также грант на доработку своей модели автомобиля.