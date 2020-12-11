В Москве пройдет онлайн-чемпионат "Что? Где? Когда?" для учителей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Регистрация на зимнюю серию игр "Что? Где? Когда?" открылась в Москве. Все игры пройдут в дистанционном формате, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Межпредметная ассоциация столичных учителей при поддержке "Темоцентра" объявляет о старте уникального для столичного образования проекта - чемпионата по игре "Что? Где? Когда?" среди команд московских педагогов. Первая серия игр - зимняя - пройдет уже в январе - феврале в 2021 году. Все игры будут транслироваться в прямом эфире", - рассказал собеседник агентства.

Для участия в чемпионате необходимо собрать команду, состоящую из шести знатоков, включая капитана. Все члены команды должны быть педагогическими работниками и работать в одной образовательной организации.

"Чемпионат будет состоять из четырех серий игр. Зимняя, весенняя, осенняя серии игр и завершающая, финальная, серия игр, которая пройдет в декабре. Прямо сейчас до 31 декабря 2020 года идет регистрация для участия в отборочном туре зимней серии игр", - рассказал председатель ассоциации, заместитель директора "Темоцентра" Игнат Игнатов.

Серии игр будут проходить в формате, приближенном к телевизионной версии. Каждая игра будет идти до шести очков, а вопросы будет задавать маэстро - учитель биологии, кандидат биологических наук Рустэм Сейдафаров. Организаторы не только сами будут придумывать вопросы или брать их из открытых источников, но и ждут их от зрителей - учителей, детей и их родителей. Вопросы, как и в телевизионной версии, должны быть не на проверку точных знаний, а на логическое и аналитическое мышление, на умение строить причинно-следственные связи.

Лучшие игроки каждой серии игр будут удостоены специального призов и наград: книг и символов игры - Московских сов. Лучший игрок года станет обладателем Большой Московской совы.