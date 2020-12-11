В ОНК Москвы подвели итоги работы за год, отметив усиление контроля за отделами полиции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Члены столичного ОНК в 2020 году усилили контроль за местами принудительного содержания (МПС), которые расположены в отделениях полиции города Москвы. Об этом в пятницу сообщил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

"Комиссия усиливает свою работу по посещению МПС, подведомственных МВД. Только за ноябрь проверено более 25 отделов полиции, отделов на метрополитене, линейных отделов и ИВС", - сказал он в ходе заседания, посвященного итогам работы ОНК Москвы за 2020 год.

Зуев обратился с просьбой не забывать о линейных отделах полиции и на метрополитене, так как именно эти участки деятельности ОНК часто остаются без внимания. "В этой связи считаю целесообразным распределить отделы полиции по географическому принципу среди всех членов комиссии", - отметил он. Кроме того, по его словам, системными остаются вопросы соответствия специальных помещений для задержанных лиц требованиям закона. Также открытым остается вопрос о мерах противодействия распространению коронавируса в местах принудительного содержания, подведомственных МВД.

"ФСИН России принимает исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, однако в МВД некоторые сотрудники полиции пренебрегают использованием средств индивидуальной защиты", - подчеркнул он.

В свою очередь председатель ОНК Москвы Георгий Волков призвал наблюдателей увеличить количество посещений линейных и районных отделов полиции в 2021 году.