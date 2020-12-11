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Мемориальная доска Герою Советского Союза Виктору Юдину появилась в Москве

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что в феврале ко Дню защитника Отечества откроют еще четыре мемориальные доски Героям Советского Союза

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску Герою Советского Союза Виктору Юдину установили на стене дома 39 на улице Островитянова в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"В Москве установили еще одну мемориальную доску Герою Советского Союза <…> Сегодня увековечена память Виктора Михайловича Юдина. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, проявленные мужество и героизм в 22 года указом президиума Верховного совета СССР ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в феврале ко Дню защитника Отечества откроют еще четыре мемориальные доски Героям Советского Союза. Их устанавливают в рамках программы увековечивания памяти Героев Советского Союза, живших в столице, при поддержке правительства Москвы.

Мемориальную доску Герою Советского Союза Виктору Юдину установили на стене дома, где он прожил 15 лет. За последние 10 лет в Москве открыли более 50 мемориальных досок Героям Советского Союза и Российской Федерации.

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