Историческая мечеть Москвы может стать туристическим центром после реставрации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Историческая мечеть на Большой Татарской улице в Москве может стать одним из социальных центров столицы и точкой туристического интереса. Таким мнением поделились с ТАСС в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ в пятницу.

"Историческая мечеть Москвы на Большой Татарской улице может стать социальным центром притяжения, в том числе и точкой туристического интереса как уголок Москвы, несущий в себе отпечаток истории Татарской слободы российской столицы. История Замоскворечья - яркое свидетельство многовекового соседства и взаимного обогащения культур, религий и народов на территории Москвы. Контакты относительно проекта реконструкции Исторической мечети с мэрией Москвы уже начаты. В частности, 15 сентября 2020 года вопрос обсуждался на встрече муфтия шейха Равиля Гайнутдина с мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Москвы оказать содействие ДУМ РФ в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе на Большой Татарской улице. Такое поручение было дано по итогам встречи с представителями религиозных объединений, которая прошла 4 ноября. Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, доклад должен быть представлен до 1 марта 2021 года. В ДУМ РФ выразили надежду, что президентское поручение придаст импульс организации реставрационных работ.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов отметил, что проект, предложенный на рассмотрение правительству Москвы, предполагает реконструкцию здания Исторической мечети Москвы в пределах ее территории и расширение ее инфраструктурных возможностей.

"Это начинание огромной важности для всего российского мусульманства в целом и для мусульман столицы в частности. Оно позволит вывести на новый уровень работы по социализации и интеграции мусульман, в том числе и трудовых переселенцев, включению мусульман в российское культурное пространство и представление всему обществу, в том числе и многочисленным туристам со всего мира, посещающим Замоскворечье, традиции сосуществования культур и религий на российской земле", - процитировали его в пятницу на сайте ДУМ РФ.

История мечети

Первое документальное упоминание о действующей мечети в Татарской слободе Москвы относится к 1712 году. В 1770-х годах во время эпидемии чумы большинство прихожан мечети умерло, а само здание было продано, а затем за ветхостью снесено. В 1823 году мусульманская община получила разрешение столичного генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына на строительство каменной мечети. Строительство завершилось в 1824-1825 годах. В 1882 году мечеть была перестроена и расширена, ее вместимость увеличилась с 300 до 1,5 тыс. человек. А в сентябре 1915 года на деньги купца Садека Ерзина около мечети было построено каменное здание медресе.

В 1937 году мечеть в Замоскворечье была закрыта, в 1967 году были снесены ее минареты. Здание в разное время передавалось под нужды типографии, штаба гражданской обороны, военкомата, ДОСААФ и печатного цеха объединения "Художественная гравюра" (с начала 1980-х годов. Окончательно здание Исторической мечети было передано мусульманской общине в январе 1991 года, а в 1993 году мечеть, получившая название Исторической, была снова открыта.