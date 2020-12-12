Малооблачная погода и гололедица ожидаются в Москве 12 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Малооблачная погода, местами гололедица и до минус 7 градусов ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 5-7 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 10 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 10 - минус 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 12 градусов.