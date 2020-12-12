Участки трех линий московского метро временно закрыли для интеграции новых станций БКЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Участки Солнцевской, Большой кольцевой (БКЛ) и Некрасовской линий Московского метрополитена временно закроют для пассажиров с 12 декабря. Это необходимо для интеграции в столичную подземку новых станций БКЛ, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 12 до 14 декабря не будет движения на участке "Нижегородская" - "Лефортово" Некрасовской линии. Также 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет, а на участке "ЦСКА" - "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

Кроме того, с 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" поедут до станции "Деловой центр" - она станет конечной.

Метро заменят автобусы

По маршруту всех закрытых участков будут запущены автобусы КМ. С 12 до 22 декабря на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий КМ будут курсировать от МЦК Хорошево через "Полежаевскую" и до "ЦСКА". Интервал движения составит 1-2 минуты в будни и 3-5 минут в выходные дни. Метро заработает в среду, 23 декабря, в 05:30 мск.

Кроме того, на участке Некрасовской линии с 12 до 14 декабря автобусы КМ будут ходить от "Нижегородской" до "Лефортово" через "Авиамоторную". Интервал в будни - 2-5 минут, а на выходных - около 10 минут. В обычном режиме Некрасовская линия метро заработает во вторник, 15 декабря, в 05:30 мск. Также для проезда между метро "Авиамоторная", "Лефортово" и "Семеновская" пассажирам рекомендуется пользоваться регулярным автобусом № 032.

На обоих маршрутах автобусы будут работать с 5:30 до 2:00 мск.

Изменения на дорогах

Движение автомобилей на севере и юго-востоке Москвы в связи с закрытием будет ограничено до 23 декабря. При этом для автобусов выделят полосы для городского транспорта общей протяженностью порядка 9,5 км на улице Маргелова, Хорошевском шоссе, 1-м Ходынском проезде от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, Проектируемом проезде № 6161, улице Авиаконструктора Сухого от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого проезда № 6161, улице Авиаконструктора Микояна от д. 39с3 по Ленинградскому проспекту до Ходынского бульвара, улице Авиаконструктора Сухого от д. 1с1 до улицы Авиаконструктора Микояна, Ходынском бульваре от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда.

Кроме того, такси будет запрещен проезд по полосам для общественного транспорта. Также на некоторых улицах будет запрещена парковка.

Владельцы личных автомобилей не смогут проехать по проезду к домам 70к1, 68, 41кГ и 39к1 по Хорошевскому шоссе, нельзя будет выполнить левый поворот и разворот с проспекта Маршала Жукова на 3-й Силикатный проезд, недоступны будут развороты в оба направления на Хорошевском шоссе в районе улицы 5-я Магистральная и в районе дома 15, проезд с 2-го Хорошевского проезда на улицу Маргелова, левый поворот и разворот с Хорошевского шоссе на улицу Маргелова, повороты с улицы Маргелова на улицу Бориса Петровского, левый поворот с 2-го Хорошевского проезда на Хорошевское шоссе, а также левый поворот с улицы Авиаконструктора Микояна на Ходынский бульвар.

О новых станциях

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

На данный момент введено уже девять станций БКЛ, в текущем году планируется открыть станции "Карамышевская", "Улица Народного Ополчения" и "Электрозаводская" ("Рубцовская").