Онлайн-марафон с карьерными тренингами проведут для молодежи в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Школьники и студенты смогут принять участие в 800 мероприятиях в рамках онлайн-марафона "Ты в Москве", который стартует 14 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"14 декабря в столице начнется онлайн-марафон для молодежи "Ты в Москве". За 10 дней для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий - от мастер-классов и встреч с известными людьми до онлайн-викторин и нетворкинга", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводятся в материале, участников ждет насыщенная образовательная, деловая и культурная программа от городских молодежных проектов. Среди тем предстоящего марафона - профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков и здоровый образ жизни.

Марафон пройдет в "ВКонтакте", присоединиться к нему и ознакомиться с программой можно на странице "Молодежи Москвы". На мероприятиях молодежного проекта "Московский диалог" участники пообщаются с профессионалами и специалистами из разных сфер, узнают, как повысить личную эффективность и добиваться поставленных целей. Школьникам расскажут, на что обратить внимание при выборе вуза, а студентов научат использовать полученные в университете навыки во взрослой жизни.

"Для ребят также организуют нетворкинги - онлайн-встречи, где они смогут завести полезные знакомства со специалистами, работающими в определенной сфере. Онлайн-платформа "ВРаботе" проведет карьерный марафон. Молодые люди проанализируют свое резюме, пройдут собеседования и презентуют сильные стороны на онлайн-ярмарке вакансий", - добавляется в материале.

Проект "Ты в кадре" приглашает на мастер-классы и паблик-токи с профессиональными журналистами, а сообщество "На районе" готовит встречи с известными танцорами и спортсменами. Основам ораторского искусства и работе перед камерой участников научат в рамках проекта "Дебаты".