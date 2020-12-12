Власти Москвы ожидают, что рост тарифов на проезд в 2021 году будет минимальным

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда в московском транспорте повысится в 2021 году примерно на уровень инфляции. По ряду билетов цены могут остаться неизменны, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В ближайшее время, наверное, на следующей неделе, мы планируем вынести этот вопрос на правительство Москвы <...> Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения, а по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет. Но это [пока] проект", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС об ожидаемых изменениях тарифов проезда в общественном транспорте столицы в следующем году.

Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе департамента финансов Москвы, прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году составит 3,5%.