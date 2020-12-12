Власти Москвы сообщили, что новых закрытий станций метро до конца года не планируется

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Временных закрытий станций Московского метрополитена до конца года не планируется. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Надеюсь, это последние закрытия в этом году. В ближайшее время мы рассчитываем, что наши коллеги-строители закончат работы по ряду станций, - мы с ними находимся в тесном контакте, идут совсем финальные работы, чтобы скорее открыть эти станции. Может быть, еще и станции успеем открыть в этом году", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС, ожидается ли закрытие станций метрополитена в этом году.

С 12 декабря для пассажиров временно закрыли участки Солнцевской, Большой кольцевой (БКЛ) и Некрасовской линий Московского метрополитена. Это необходимо для интеграции в столичную подземку новых станций БКЛ.

Так, с 12 до 14 декабря не будет движения на участке "Нижегородская" - "Лефортово" Некрасовской линии. Также с 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет, а на участке "ЦСКА" - "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

Кроме того, с 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" поедут до станции "Деловой центр" - она станет конечной.

По маршруту всех закрытых участков будут запущены автобусы КМ, которые курсируют с 05:00 мск до 02:00 мск. В связи с закрытием участков линий метро до 23 декабря ограничено движение автомобилей на севере и юго-востоке Москвы, где также для такси запрещен проезд по полосам для общественного транспорта. Кроме того, на некоторых улицах будет запрещена парковка.

О новых станциях

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

Введено уже девять станций БКЛ, в этом году планируется открыть станции "Карамышевская", "Улица Народного Ополчения" и "Электрозаводская" ("Рубцовская").