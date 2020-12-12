Время ожидания поезда на Солнцевской линии метро Москвы сократится с 14 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Интервал движения поездов на Солнцевской линии сократится после ввода дополнительных поездов с понедельника, 14 декабря. Пассажиры "желтой ветки" смогут экономить в пути до 20 минут, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Помимо того, что мы построили тупики [для поездов] фактически в центральной части города, где над нами построено огромное количество высотных зданий и работает огромное количество москвичей, не вводя ограничения и работая в круглосуточном режиме и [теперь] есть возможность заезда поездов, мы с понедельника увеличиваем здесь парность движения фактически на 20% - с 20 до 24 пар поездов. Это важное решение и существенная возможность для нескольких десятков тысяч москвичей, которые каждый день едут на работу, сэкономить время в пути - около 20 минут", - сказал Ликсутов.

По его словам, благодаря открытию станции "Деловой центр" Солнцевской линии жители таких районов, как, например, Внуковское, Новопеределкино, Солнцево, Очаково-Матвеевское или Раменки могут попасть напрямую в Москва-Сити. При этом "крайне перегруженная" станция метро "Парк Победы", где ранее была пересадка для тех, кто направлялся в центр, станет существенно свободнее, так как пересадку стало возможно делать на станции "Деловой центр".

"С сегодняшнего дня был реализован проект, которым правительство Москвы занималось достаточно продолжительное время - это открытие станции "Деловой центр" для тех пассажиров, которые ежедневно пользуются Солнцевской линией метро. Теперь для пассажиров, которые живут в районах Внуковское, Новопеределкино есть возможность напрямую доехать в деловой центр [Москва-Сити], который является одним из центров притяжения в утренний час пик. Раньше такой возможности не было, поезда проходили сразу на станцию "Шелепиха", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что в столичном департаменте транспорта готовятся к открытию ряда станций на Большой кольцевой линии метро. "Открытие станций метро в такое непростое время [стало возможным] потому, что мэр города лично занимается стройкой всех крупных инфраструктурных проектов Москвы. Под его руководством несколько раз в неделю проходит огромное количество координационных совещаний, чтобы реализовать эти огромные проекты", - заключил Ликсутов.

О новых станциях

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

На данный момент введено уже девять станций БКЛ, в этом году планируется открыть станции "Карамышевская", "Улица Народного Ополчения" и "Электрозаводская" ("Рубцовская").