В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Все парковки на улицах столицы, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, будут бесплатными с 1 по 9 января, сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что в воскресенье, 10 января парковки снова будут работать в обычном режиме - все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров.