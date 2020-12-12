{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными

С 10 января парковки снова будут работать в обычном режиме

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Все парковки на улицах столицы, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, будут бесплатными с 1 по 9 января, сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что в воскресенье, 10 января парковки снова будут работать в обычном режиме - все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичНовый год и Рождество - 2021
Умер Валентин Гафт
Памятную доску актеру Валентину Гафту могут установить в Москве
Он умер 12 декабря в возрасте 85 лет
Читать полностью