Ресторан в Москве могут закрыть из-за нарушений во время концерта певца Niletto

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Москве выявили нарушение мер профилактики коронавируса в ресторане Bla Bla Bar во время концерта певца Niletto. Заведение могут закрыть на 90 суток. Об этом журналистам сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Концерт артиста Niletto в ресторане Bla Bla Bar проходил 11 декабря.

"В ходе обследования инспекторским составом ОАТИ Москвы по адресу: улица Лесная, дом 20, строение 5, был выявлен факт проведения развлекательного мероприятия в ресторане Bla Bla Bar. В данном заведении проводился концерт певца Niletto. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима, что является нарушением указа мэра Москвы №68",- сказал Михайлов.

Он отметил, что за данные нарушения заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

"Также информация о выявленных нарушениях в ресторане будет передана в столичный Роспотребнадзор",- добавил инспектор.