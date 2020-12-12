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Пандемия COVID-19

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в ТЦ "Столица" в Новой Москве

За данные нарушения предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции выявлены в торговом центре "Столица" в ТиНАО Москвы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Сотрудниками префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы проведена проверка соблюдения требований указа мэра Москвы в торговом центре "Столица", расположенном по адресу: Москва, поселок Московский, ул. Никитина, д. 2. В ходе проверочных мероприятий выявлено нарушение пункта 12.2 указа мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ "О введении режима повышенной готовности" в части соблюдения требований использования посетителями торгового центра средств индивидуальной защиты", - сказал начальник управления торговли и услуг префектуры ТиНАО Чингиз Кочал-ипа, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что на основании изложенного в отношении управляющей компании торгового центра были составлены административные материалы. За выявленные нарушения предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

"Рассмотрение данного дела запланировано на 19 января 2021 года в префектуре ТиНАО Москвы", - заключил Кочал-ипа.

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РоссияПандемия COVID-19
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