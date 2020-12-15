Пробки в Москве достигли девяти баллов в условиях непогоды

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется медленнее на фоне продолжительного снегопада и гололедицы в столице.

По данным на 18:30 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Кремлевской, Болотной, Космодамианской, Овчинниковской, Краснопресненской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, проспектах Мира и Академика Сахарова, Волоколамском, Зелковском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-западе, юге, юго-востоке, востоке и северо-западе МКАД.