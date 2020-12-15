Власти Москвы опровергли информацию об ухудшении качества воздуха в Савеловском районе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты Мосэкомониторинга опровергли информацию об ухудшении качества воздуха в Савеловском районе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Мосэкомониторинг опровергает данные, опубликованные ресурсом "Бризометр" на 15 декабря в 18:00. В области красной зоны, предполагаемой ресурсом как область высокого загрязнения воздуха, расположены автоматические станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) "Сухаревская площадь" "Нижняя Масловка" и "Останкино". Все АСКЗА оснащены высокоточным газоаналитическим оборудованием для контроля состояние воздуха в приземном слое атмосферы", - сказал собеседник агентства.

По данным указанных АСКЗА, добавили в пресс-службе, с 15:00 по 19:00 максимальные концентрации загрязняющих веществ в воздухе были существенно ниже нормативов.

"Подвзвешенные вещества РМ2,5 - 0,3 ПДКмр, РМ10 - 0,3 ПДКмр, диоксид азота - 0,4 ПДКмр", - сказал собеседник агентства.