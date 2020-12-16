В Москве плазму для лечения COVID-19 получили уже более 5 тыс. пациентов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. пациентов стационаров в Москве получили с апреля плазму для лечения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Антитела к коронавирусной инфекции, содержащиеся в плазме, помогают иммунной системе зараженных пациентов справиться с вирусом, а искусственных заменителей таких антител не существует. Получить этот компонент и помочь больным можно благодаря донорам, которые выздоровели после COVID-19. В столичных стационарах переливание плазмы получили уже более 5 тыс. пациентов", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в два раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов. Также благодаря переливанию плазмы отмечается увеличение выживаемости на 19%. Эксперты Клинического комитета по COVID-19 Депздрава в апреле порекомендовали переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения заболевания и стали применять в нескольких стационарах в качестве экспериментального.

В начале октября был утвержден единый стандарт в подходе к стационарному лечению больных коронавирусной инфекцией. Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы в качестве дополнительной терапии. Решение о проведении процедуры принимает лечащий врач в зависимости от состояния пациента.

"Для горожан, которые переболели COVID-19 и желают вступить в ряды доноров, ежедневно с 09:00 до 19:00 работает горячая линия +7 (495) 870-45-16. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. После появления первых симптомов заболевания или после первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее пяти недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов", - напомнили в пресс-службе.

За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэр Москвы установил вознаграждение - 5 тыс. рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".