Команды из более 30 городов мира поучаствуют в олимпиаде мегаполисов в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Международная олимпиада мегаполисов началась в Москве в среду. В ней примут участие команды из более 30 городов мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В ней примут участие команды из более чем 30 городов, представляющих 28 стран мира. Ребята из Мехико, Сингапура, Куала-Лумпура, Сухума, Сараева, Оша в этом году станут участниками впервые. Соревнования будут проходить в распределенном формате до 22 декабря. Команды будут выполнять задания, не выезжая из своих стран. Каждый город организует площадку для проведения туров олимпиады, где будет вестись видеофиксация", - говорится в сообщении.

Показать свои знания по математике, информатике, химии и физике смогут школьники от 14 до 18 лет. Согласно регламенту, в состав команды могут войти до восьми человек. Ежегодно на олимпиаде выступают медалисты международных состязаний.

"Откроет соревнование междисциплинарный блиц-тур. Команды в течение двух часов будут решать задачи одновременно по математике, информатике, химии и физике. Всего нужно ответить на 80 вопросов - по 20 на каждый предмет. По уровню сложности задания тура соответствуют школьным выпускным экзаменам стран-участниц. Блиц-тур - это интеллектуальная разминка перед основными турами, его результаты не учитываются при подведении итогов олимпиады", - отмечается в сообщении.

Основные туры соревнования пройдут 17 и 19 декабря. По физике и химии один из них будет теоретическим, другой - практическим. По математике и информатике оба тура посвящены решению задач. Задания соответствуют уровню и формату традиционных международных олимпиад.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы.