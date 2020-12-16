Число вакансий в Москве выросло более чем в два раза с начала пандемии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество вакансий на рынке труда в Москве увеличилось более чем в два раза с начала пандемии. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить горожан всем необходимым для комфортной жизни и развития талантов. Один из наших приоритетов - это активное трудоустройство и, особенно сейчас, быстрое возвращение людей на рынок труда, а также качественное и доступное образование. И это не просто слова - с начала осени мы трудоустроили 85 тыс. сотрудников-соискателей, и если еще в начале октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, то сейчас - уже 1,73%. Количество вакансий в два с половиной раза выше, чем до пандемии, и составляет более 260 тыс., что значительно повышает возможности найти подходящую работу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Согласно результатам третьей волны мониторингового социологического опроса "Социальное самочувствие россиян", Москва является наиболее привлекательной для своих жителей по сравнению с другими городами России. Такое исследование провели специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

"Жители столицы в первую очередь выделяют большие возможности для трудоустройства, получения хорошего образования, а также проведения досуга. Так, 60% москвичей против 33% в целом по стране считают, что найти хорошую работу проще именно в столице", - говорится в сообщении.

Опрос "Социальное самочувствие россиян" проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В исследовании участвовали граждане России в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пунктах в 59 российских регионах. Предыдущие волны проводились в декабре 2016 и сентябре 2018 года.