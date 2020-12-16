В Москве второй вечер подряд зафиксировали девятибалльные пробки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из 10 возможных баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется медленнее второй вечер подряд.

По данным на 17:45 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Новом Арбате, Тверской улице, Кремлевской, Болотной, Космодамианской, Овчинниковской, Краснопресненской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Волоколамском, Зелковском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на западе, юге, северо-востоке, юго-востоке МКАД.