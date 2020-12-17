Бурундуки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бурундуки в Московском зоопарке следом за медведями и сурками впали в спячку, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Для многих животных комфортный зимний сон - залог здоровья и будущего успешного размножения, поэтому мы стараемся обеспечить необходимые условия сна всем нашим обитателям. Для бурундуков подготовлено несколько деревянных дуплянок. Они сами выбирают, в какой будут зимовать. Зверькам подкладывают войлок, мох и сухую траву, которыми они утепляют свои дуплянки", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что спячка бурундуков может прерваться, как только на улице станет теплее. Поэтому в зоопарке следят за тем, чтобы в их мисках была еда. Но и сами бурундуки заранее заботятся о запасах. Сибирские бурундуки привыкли к холоду. В природе они зимуют в дуплах, где температура немного выше уличной. Именно обильные запасы пищи позволяют зверькам пережидать суровые зимы.

Встретить жилище бурундука можно не только на высоких старых деревьях, но и в зарослях черемухи, березняка или ивы. На открытых местах и в чистом высокоствольном лесу без подлеска из молодой поросли и кустарников он не живет. Норы этого грызуна иногда достигают 3 м в длину. Помимо камеры для гнезда в них также есть одна-две большие кладовые для запасов и столько же тупичков - туалетов. Жилая зона выстилается сухой травой и листьями. В ней животные спят ночью и во время зимней спячки. Там же появляется и потомство.

"Пробуждаются бурундуки весной в разное время. Раньше других выходят из нор те, чьи жилища освещаются солнцем, освобождающим их от снега. Стоит похолодать, и бурундуки вновь уходят в норки и ждут потепления. Если в кладовых сохранились запасы, то они поедают их", - уточняется в материале.

В столичном зоопарке в спячку уже ушли сурки, а также 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее соседи - гималайские медведи Алладин (26 лет) и Будур (25 лет). Дремлют в специальной холодильной камере тушканчики. Именно там они проведут ближайшие 4-5 месяцев. Готовятся к спячке еноты и енотовидная собака Буба, ежи и соня-полчок.