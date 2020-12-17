Число вылечившихся пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 5 777

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 777 и составило 551 207, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В столице выздоровели еще 5 777 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 551 207", - сказали в штабе.

Там напомнили, что врачи проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.