Москвичи могут пройти бесплатное медицинское обследование в 30 центрах госуслуг

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы могут бесплатно пройти медицинское обследование в 30 офисах "Мои документы", это сделали уже более 20 тыс. человек, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Медицинская диагностика в офисах "Мои документы" дает жителям базовую картину состояния организма. Мы рады сообщить, что пройти медицинский чекап горожане теперь могут в 30 центрах госуслуг. Сам процесс занимает минимальное количество времени, не нужно заранее записываться на осмотр. По итогам диагностики посетитель получит информацию о своем здоровье и общие рекомендации, уже более 20 тыс. москвичей проверили свое здоровье в центрах "Мои документы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Посетители могут определить состав тела, проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление и пульс. Все установленное оборудование просто и понятно в использовании, сама процедура проверки бесплатна и занимает в среднем 7-10 минут.

По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма и советами по здоровому образу жизни. Данные можно добавить в свою электронную медкарту, направить на электронную почту или распечатать.

Адреса центров, где расположены современные диагностические комплексы, указаны на сайте проекта. Районные центры открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

Кроме того, во флагманских офисах работают кабинеты "Мое здоровье". Здесь можно пройти бесплатное обследование по программам "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание".