Стоимость поездки в московском транспорте по карте "Тройка" увеличится в 2021 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Стоимость одной поездки в общественном транспорте Москвы по карте "Тройка" в следующем году увеличится на 2 рубля, до 42 рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и наземном транспорте по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 2 рубля [и возрастет] до 42 рублей, при оплате банковской картой - также на 2 рубля, [составит] 46 рублей вместо 44 рублей", - сказали в пресс-службе.

Билет "Единый" на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57, на две - 120 рублей вместо 114. "Эти билеты востребованы в основном у людей, которые редко пользуются городским транспортом", - отметили в департаменте.

Бумажный билет на календарный месяц, но включающий не более 70 поездок, будет стоить 3 тыс. рублей. "В среднем цена одной поездки месячного льготного билета обучающегося изменится на 50 копеек на метро, МЦК и МЦД. И на 25 копеек на наземный транспорт. При условии совершения минимум 20 поездок в месяц", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе сообщали ТАСС, что стоимость безлимитных билетов для проезда в общественном транспорте Москвы на 90 и 365 дней в 2021 году останется прежней. Цена самого популярного проездного в московском транспорте - на 30 дней - изменится в пределах инфляции, рост составит порядка 3,5%, или 1,3 рубля за одну поездку.

Стоимость проезда на общественном транспорте в других регионах России также возросла, так, в Санкт-Петербурге проезд на метро по "Подорожнику" станет дороже на 8%, а в Ижевске с нового года проезд подорожает сразу на 25%. В Татарстане цена взрослого проездного станет выше на 10%, детского - на 4%.

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