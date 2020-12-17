Пассажиропоток в транспорте Москвы снизился на треть по итогам 2020 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество пассажиров в общественном транспорте Москвы снизилось более чем на треть по итогам 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"В Москве по итогам года пассажиропоток сократится более чем на треть. Как следствие, снизилась и билетная выручка перевозчиков. При этом городской транспорт Москвы одним из немногих в мире работал в полном объеме, без сокращения количества рейсов. Мы также кратно увеличили дезинфекцию - до 10 раз в день", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что затраты транспортного комплекса в 2021 году существенно вырастут: на топливо - на 6,1%, электроэнергию - на 5,5%, рельсы и стрелочные переводы в метро - на 4,5% и 7,8%. "В 2021 году мы планируем закупить 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, 410 автобусов и заменить 1,8 тыс. остановок наземного транспорта. Изменения помогут нам это сделать", - добавили в пресс-службе.

При росте числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве периодически вводится ряд профилактических мер, например, рекомендации не покидать дом без необходимости лицам старше 65 лет, перевод на дистанционное обучение учащихся средней и старшей школы и студентов вузов и колледжей, а также блокировка льготных проездных для этих категорий граждан.

Кроме того, с 15 апреля по 9 июня в Москве был введен режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте. На протяжении года вводились различные ограничения на работу предприятий промышленности, торговли и услуг, развлекательной сферы и т.д. Также осенью работодателей обязали перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы и отчитываться об этом еженедельно.

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