Предновогодние мероприятия в школах Москвы пройдут без присутствия родителей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Предновогодние мероприятия для учащихся 1-5 классов проведут в московских школах без участия родителей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции остается одной из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому новогодние утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся 1-5 классов и воспитанников дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей", - рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что родителям предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции.

"Для учащихся 6-11 классов новогодние мероприятия проведут в дистанционном режиме", - рассказал собеседник агентства.