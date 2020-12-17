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Предновогодние мероприятия в школах Москвы пройдут без присутствия родителей

Родители смогут получить видеозапись мероприятия или увидят его в рамках онлайн-трансляции
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Предновогодние мероприятия для учащихся 1-5 классов проведут в московских школах без участия родителей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции остается одной из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому новогодние утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся 1-5 классов и воспитанников дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей", - рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что родителям предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции.

"Для учащихся 6-11 классов новогодние мероприятия проведут в дистанционном режиме", - рассказал собеседник агентства.

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