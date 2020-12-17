Задержан мужчина, укравший деньги со счета завкафедры МГТУ им. Баумана

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который почти год назад украл более 420 тыс. рублей со счета заведующего кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в декабре прошлого года в полицию обратился с заявлением профессор, заведующий кафедрой в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Он сообщил, что неизвестный по телефону заверил его в том, что происходит незаконное списание денег с его расчетного счета. В ходе разговора злоумышленник убедил заявителя предоставить доступ к счету, после чего похитил с него почти 422 тыс. рублей. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (п."в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

"16 декабря полицейские по месту проживания задержали мужчину, который полностью изобличен в совершении данного преступления и дал признательные показания", - сказал собеседник агентства.

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.