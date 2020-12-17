Движение поездов на Павелецком направлении восстановлено

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Задержанные ранее по техническим поезда на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновили движение. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на Павелецком направлении МЖД в штатном режиме. <...> В настоящее время в пути задержано несколько электричек и аэроэкспресс в сторону Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на перегоне Бирюлево - Коломенское по техническим причинам был остановлен пригородный поезд №6410, который отбуксировали с помощью вспомогательного локомотива.

"Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры по сокращению опоздания задержанных поездов", - заключили в пресс-службе.