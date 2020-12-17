В Москве считают возможным заменить карантин приехавшим трудовым мигрантам на ПЦР-тест

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Обязательный двухнедельный карантин, который должны соблюдать все мигранты, приезжающие в Москву для работы, в том числе и в сфере строительства, предлагают заменить на ПЦР-тест, который придется сдать в течение трех дней после приезда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в четверг.

Там напомнили, что в настоящий момент все трудовые мигранты, которые приезжают в Россию, должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на наличие коронавируса. Анализ должен быть сдан не позднее, чем за три дня до прибытия в страну. Кроме того, они также должны провести в изоляции 14 дней.

"Власти Москвы поддерживают те меры, которые разрабатываются на федеральном уровне и позволят упростить въезд трудовых мигрантов для работы в сфере строительства. <…> Условие о 14-дневной изоляции является избыточным, так как не дает мигранту сразу после прибытия оформить все необходимые для работы документы, а работодателю - вовремя привлечь человека к работе. Такое требование можно заменить обязанностью пройти ПЦР-тестирование в течение трех дней после прибытия", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в Москве уже фиксируют рост напряженности в тех отраслях, где основная доля сотрудников - мигранты. Например, ЖКХ и строительство. В настоящий момент ситуация не критична, но если не будут приняты меры по ее разрешению, она может привести к снижению темпов выполнения инвестиционных проектов.

Как уточнил заммэра, в Москве тест на коронавирус иностранные граждане смогут пройти в Миграционном центре в рамках медицинского освидетельствования при обращении за патентом, что позволит не повышать финансовую нагрузку на мигранта или его работодателя.