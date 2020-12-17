Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в трех детских центрах в Москве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции выявлены в трех детских развлекательных центрах в Москве. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"12-13 декабря 2020 года специалистами Управления и территориальных отделов обследовано 10 детских развлекательных центров во всех административных округах города Москвы, в трех из которых выявлены нарушения противоэпидемических требований, выполнение которых обеспечивает предупреждение распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Так, нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции были выявлены в детском центре Kidlandia в ТЦ "Ривьера" на юге Москвы, в игровой комнате в ТЦ "Калейдоскоп" в Северо-Западном административном округе и в батутном центре "Небо" в ТЦ "Капитолий" на юго-западе столицы.

"В отношении ИП Шашковой М. В. вынесено определение о возбуждении административного расследования по ч. 1 ст.6.3 КоАП РФ. <…> В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих санитарно-эпидемиологические требования на объектах массового сосредоточения людей в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, возбуждены административные производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ", - добавляется в материале.