Большой театр перенес премьеру трех одноактных балетов на май 2021 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьера трех одноактных балетов в постановке трех российских хореографов "Танцемания", "Времена года" и "Сделано в Большом", которая должна была состояться на Новой сцене Большого театра 18 декабря, перенесена на 21 мая 2021 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Еще в конце прошлого сезона Большой театр запланировал премьеру трех одноактных балетов в постановке трех молодых российских хореографов "Танцемания", "Времена года" и "Сделано в Большом". К сожалению, по причинам пандемии спектакль тогда не был выпущен, его премьера была перенесена на новый, 245-й сезон и должна была пройти 18 декабря", - рассказала Новикова.

Однако, по ее словам, премьеру вновь пришлось перенести. "К сожалению, ситуация складывается так, что один из постановщиков Вячеслав Самодуров, руководитель балета в Екатеринбургском театре оперы и балета (с 2018 года - "Урал Опера Балет"), не может сейчас оставить свой пост и приехать на репетиции в Москве. Его присутствие необходимо постоянно в Екатеринбурге, в связи с той обстановкой, которая существует сейчас в мире из-за пандемии, и требует его ежедневного присутствия в коллективе и принятия оперативных решений. Поскольку изначально идея была делать три балета в одной программе, то именно в таком виде и хочется выпустить эту премьеру. Поэтому руководство Большого театра приняло решение о переносе премьеры трех одноактных балетов на 21 мая 2021 года. Мы надеемся, что в эти сроки премьера состоится", - пожелала пресс-атташе.

Она обратила внимание на то, что речь идет "о премьере сразу трех балетов, которые пойдут в один вечер и будут поставлены специально для Большого театра тремя молодыми российскими хореографами на музыку российских композиторов". "Откроет программу балет Вячеслава Самодурова "Танцемания" на музыку Юрия Красавина, следующим будет показан балет "Времена года" на музыку Александра Глазунова в постановке ведущего солиста Большого театра Артемия Белякова, и завершающим аккордом вечера станет балет под названием "Сделано в Большом", который будет создан петербуржцем Антоном Пимоновым на музыку его земляка, композитора Анатолия Королева", - уточнила собеседница агентства.

"Сегодня же, 18 декабря, вместо перенесенной премьеры трех одноактных балетов на Новой сцене Большого театра, согласно афише, пойдет балет на музыку Дмитрия Шостаковича "Светлый ручей" в постановке Алексея Ратманского. Его премьера состоялась 18 апреля 2003 года, с тех пор спектакль находится в репертуаре театра и совершил ряд успешных гастрольных поездок по стране и за рубежом", - добавила пресс-атташе Большого театра.