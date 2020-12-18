В Москве заработала доставка фермерских продуктов с межрегиональных ярмарок

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москвичи могут заказать онлайн-доставку фермерских продуктов с межрегиональных ярмарок. Новый проект поддержит фермеров и предпринимателей и даст горожанам дополнительную возможность подготовиться к новогодним праздникам в текущих эпидемиологических условиях, сообщил в пятницу ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

Проект по доставке качественных фермерских продуктов реализует сервис "Яндекс.Еда" при участии департамента торговли и услуг.

"Для москвичей онлайн-заказы и доставка - это возможность приобрести все необходимое к новогоднему столу, сэкономив время и пользуясь удобным и привычным сервисом. Хотел бы поблагодарить "Яндекс" за возможность использовать цифровые сервисы на московских ярмарках и призвать жителей города активнее пользоваться услугами по доставке, тем более что Москва успешно развивает форматы электронной торговли", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что на первоначальном этапе будет осуществляться доставка с пяти межрегиональных ярмарок в Западном, Северо-Западном, Восточном и Юго-Западном административных округах. Помимо традиционной покупательской аудитории проект дает производителям выход на 50-миллионную аудиторию экосистемы "Яндекса".

"В городах сложно питаться правильно - времени постоянно не хватает, да и о фермерском прилавке поблизости часто можно только мечтать. Еще и пандемия сильно ограничила нас в свободе передвижения. Доставка с ярмарок позволит избежать скопления людей и в течение часа получить домой продукты лучших производителей из регионов", - сказал гендиректор "Яндекс.Еда" Дмитрий Масюк, отметив, что в Москве, как и во всем мире, растет спрос на натуральные продукты.

Заказ фермерских продуктов онлайн

Масюк уточнил, что с 18 декабря в "Яндекс.Еде" можно заказать фермерские овощи, фрукты и зелень. В дальнейшем в сервисе также появятся молочные продукты, сыры, мясная гастрономия, рыба, кондитерские изделия и другая продукция, а количество подключенных ярмарок до конца года увеличится до восьми. При этом пользователям не нужно будет делать заказ в каждой отдельной точке - все продукты будут собраны на единой странице "Московских ярмарок" в "Яндекс.Еде", и их привезут в одном заказе.

В зоне доставки ярмарок проживает порядка 50% москвичей. Сделать заказ можно с 10:00 мск до 20:00 мск как в выходные, так и будние дни. Исключение составит только понедельник, когда у ярмарок санитарный день.

Продукты доставят курьеры, сотрудничающие с "Яндекс.Едой", и водители-партнеры "Яндекс Go". Стоимость доставки меняется в зависимости от размера корзины и составит от 0 до 199 рублей. Сделать заказ можно на сайте https://eda.yandex.ru/ и через приложения Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс Go для iOS и Android.

Фермеры в мегаполисе

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, сегодня в Москве работают 39 межрегиональных ярмарок, расположенных на территориях 38 районов в десяти административных округах. С начала 2020 года на площадках межрегиональных ярмарок реализовано более 3,2 млн кг фермерской сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

При этом на всех ярмарках в Москве выполняются специальные требования Роспотребнадзора: социальное дистанцирование, двукратная обработка всех поверхностей, уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств, наличие средств индивидуальной защиты для работников, измерение температуры два раза в день.