Около 100 новогодних онлайн-мероприятий подготовил для москвичей портал "Я дома"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Почти 100 мероприятий для горожан разных возрастов подготовили в преддверии новогодних праздников московские социальные учреждения на сайте "Я дома". Пользователи смогут найти мастер-классы на любой вкус, посмотреть тренинги и лекции, а также присоединиться к творческим и спортивным марафонам, сообщается в пятницу на официальном портале мэра Москвы.

"Предновогодние дни - прекрасное время, чтобы побыть в кругу семьи. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в этом году мы просим москвичей проводить дома как можно больше времени, по возможности отказаться от посещения общественных мест и минимизировать контакты. А чтобы никому не было скучно, для горожан всех возрастов мы собрали около 100 самых интересных онлайн-мероприятий. Получился своеобразный декабрьский адвент-календарь", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Своими идеями, как весело и интересно провести декабрьские дни, поделились сотрудники семейных и социальных центров, центров госуслуг "Мои документы", реабилитационных центров, образовательных учреждений и других. Так, 21 декабря с 18:00 до 19:30 психолог Елена Шутова из Московской службы психологической помощи расскажет, как с помощью планирования воплотить в жизнь самую желанную мечту. Участников проекта "Московское долголетие" 24 декабря ждет двухчасовая Zoom-вечеринка с конкурсами и выступлениями музыкальных исполнителей. А 29 декабря в 12:00 игра "Крокодил" поможет весело провести время, независимо от возраста и взглядов.

Кроме того, на сайте "Я дома" жители смогут найти идеи для добрых дел и помочь тем, кто больше всего нуждается в душевном тепле и участии. Например, в разделе "Время чудес и добра" можно заказать сувениры, сделанные людьми с инвалидностью или ментальными особенностями. Также пользователи смогут отнести ненужные вещи в благотворительный магазин "Лавка радостей" или фонд "Второе дыхание", который занимается сбором и переработкой одежды.