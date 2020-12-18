Московские ЗАГСы оцифровали более 27 млн архивных документов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ЗАГСов Москвы оцифровали и передали в единый реестр ЗАГС более 27 млн архивных документов - это все записи, зарегистрированные с 1926 года. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Сегодня завершается оцифровка всего архивного фонда записей актов гражданского состояния. А в Москве он самый большой в России - это 27 млн актовых записей. Это принципиально меняет доступность этих данных для жителей. Теперь получить услуги можно еще быстрее в любой точке нашей страны", - сказала Ракова.

Заммэра отметила, что этот год был крайне непростым для всех, в том числе для сотрудников ЗАГС. "Пришлось перестраивать работу, менять привычные подходы к работе, изменить всю бизнес-процедуру. Но ЗАГС - одна из немногих структур, которая не прекращала работу даже в условиях пандемии. Да, торжественные регистрации пришлось ограничить, но браки продолжали регистрировать во все дни, даже когда не работали другие государственные структуры", - сказала Ракова.

Она добавила, что, несмотря на все вызовы, которыми был отмечен этот год, он не прошел даром: сотрудники ЗАГС смогли сделать большую и очень важную работу.

Сотрудники столичного ведомства оцифровали абсолютно все записи, зарегистрированные в московских ЗАГСах с 1926 года, и передали их в федеральный реестр. Более 500 человек ежедневно переводили актовые записи в электронный вид. Работа проводилась не в ущерб, а параллельно всем остальным задачам: приему заявителей и регистрации актов. Благодаря тому, что все документы теперь хранятся в едином реестре, упростился процесс их выдачи. Заявители смогут получить документы в любом отделе ЗАГС по всей стране. Доступ к необходимым сведениям получают Росстат, Пенсионный фонд России, Министерство внутренних дел России и другие ведомства.

О работе учреждений

С 12 октября столичные ЗАГСы работают по предварительной записи и рекомендуют подавать заявления на регистрацию брака онлайн, за исключением особых случаев. Например, если хотя бы один из супругов гражданин иностранного государства или есть основания для сокращения сроков ожидания регистрации брака.

Заключить брак в Москве можно в 32 отделах ЗАГС, шести Дворцах бракосочетания и на 31 необычной площадке столицы, включая ночную регистрацию брака во Дворце бракосочетания № 1.